Президент России ускорил вступление в силу дачной амнистии

Документ должен был заработать с 1 сентября, но вступит на два месяца раньше

Вступление в силу закона о продлении дачной амнистии перенесли с 1 сентября на 1 июля. Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В статье 9 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 478-Ф3 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 47) слова “1 сентября” заменить словами “1 июля”», — говорится в документе.

Дачная амнистия, которая действует с 1 сентября 2006 года, продлится до 1 марта 2031 года. Граждане смогут зарегистрировать жилой, садовый дом и земельный участок в упрощенном порядке. Это распространяется на жилые здания, которые построены до 14 мая 1998 года.

О продлении срока «дачной амнистии» на пять лет ИА «Первое областное» писало в начале года.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о так называемой гаражной амнистии. Читайте о том, что это такое и как «гаражной амнистией» воспользоваться.