В России с 1 февраля проиндексируют 40 видов социальных пособий и выплат

Их размер увеличится сразу на 7,4%

С 1 февраля в России на 7,4% проиндексируют свыше 40 видов государственных социальных пособий и выплат, сообщает со ссылкой на Минтруд страны издание «Российская газета».

Коэффициент индексации выплат и пособий устанавливается ежегодно исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий период.

Февральская индексация коснется таких выплат, как маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ним. Также проиндексируют ежемесячную денежную выплату ветеранам и другие меры социальной поддержки. В целом по стране повышение затронет свыше 20 миллионов россиян.

Между тем средняя пенсия в Челябинской области выросла в январе до 22,5 тысячи рублей.



Ранее Минсоц Челябинской области назвал размер региональных пособий в 2024 году.

