Минсоц Челябинской области назвал размер региональных социальных пособий в 2024 году

Выплаты будут проиндексированы в январе

С 1 января в Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера проиндексируют все региональные пособия. До каких размеров увеличатся выплаты, в среду, 27 декабря, рассказали в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

Семьи с детьми в 2024 году смогут рассчитывать на такие пособия:

• областной материнский (семейный) капитал — 128 235 руб.;

• базовый размер пособия на ребенка с учетом коэффициента 1,15 — 366 руб.;

• на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, с учетом районного коэффициента 1,15 — 549 руб.;

• на детей одиноких матерей и детей-инвалидов с учетом районного коэффициента 1,15 — 732 руб.;

• на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем, с учетом районного коэффициента 1,15 — 16 912 руб.;

• областное единовременное пособие при рождении ребенка — 6 614 руб.;

• дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям — 1 552 руб.;

• социальная выплата многодетной семье на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка — 300 тысяч руб.;

• ежемесячная денежная выплата родителям на детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом, — 5 512 руб.;

• дополнительные меры социальной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (сертификат для оплаты реабилитационных услуг и услуг по оздоровлению, а также компенсация за самостоятельно оплаченные услуги), — 104 000 руб.

На 4% проиндексированы денежные выплаты на детей, переданных опекунам, приемным родителям:

• денежные средства на реализацию права бесплатного проезда — 618 руб.;

• денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в вузы — 5 496 руб.;

• единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет — 1 267 руб.;

• денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет — 54 974 руб.;

• ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи) — 405 руб.;

• единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи) — 38 135 руб.;

• вознаграждение за воспитание приемного ребенка — 6 527,50 руб.

Также с 1 января 2024 года на 4% увеличится размер выплат отдельным категориям граждан:

• ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) — 1 662 руб.;

• ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) — 1 451 руб.;

• ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) — 1 451 руб.;

• ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) — 1 239 руб.;

• ежемесячная денежная выплата труженикам тыла — 1 966 руб.;

• ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, — 2 205 руб.;

• ежемесячное социальное пособие детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам — 1 102 руб.;

• ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании договора о приемной семье, — 10 154 руб.;

• ежемесячная денежная выплата сельским специалистам — 1 735 руб.