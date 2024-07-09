В России разрешат забирать остаток маткапитала в виде единовременной выплаты

Речь идет о сумме до 10 тысяч рублей

В ближайшее время правительство России подготовит поправки в законодательство, согласно которым семьи смогут забирать остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты. Неиспользованный остаток должен составлять не более 10 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

В День семьи, любви и верности президент России Владимир Путин на встрече с финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» предложил разрешить использовать остаток материнского капитала на сбор детей в школу. По его словам, часто у семей после оплаты обучения или покупки квартиры остается сумма, с которой ничего нельзя сделать.

Глава Минтруда Антон Котяков пояснил, что речь идет о сумме до 10 тысяч рублей.

«В ближайшее время будут подготовлены поправки в законодательство, которые позволят забирать неиспользованный остаток в виде единовременной выплаты. Всем семьям, имеющим такие остатки, Социальный фонд направит уведомление о возможности их получить. К уведомлению приложат предзаполненное заявление для уточнения реквизитов»,— уточнил министр.

Воспользоваться возможностью получить единовременную выплату смогут более 730 тысяч семей.