В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов страны до 1 мая

Закрытыми остаются воздушные гавани на юге и в центральной части РФ

В России продлили режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, расположенных на юге России, до 1 мая 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста»,— уточнили в ведомстве.

Добраться на юг страны можно через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

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