Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Челябинска в Анапу

Самолеты не будут летать с июня по сентябрь 2022 года

Авиакомпания «Победа» отменяет рейсы в Анапу на период с июня по сентябрь 2022 года включительно из девяти российских городов, в том числе Челябинска. Деньги за билеты клиентам вернут в полном объеме, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания „Победа“ в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов вносит вынужденную корректировку в расписание полетов: на период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Всем клиентам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы на сайте «Победы», деньги будут возвращены автоматически в полном объеме. Если же россияне приобрели билеты у сторонних агентств, тогда им необходимо обратиться непосредственно в места покупки билетов.

Срок зачисления денег составляет до семи дней.

Ранее Росавиация продлила временные ограничения полетов в одиннадцать аэропортов юга и центральной части России до 19 апреля. Однако пассажиры могут пользоваться альтернативными маршрутами через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.