В России предлагают выплачивать по 20 тысяч рублей на подготовку к школе

Правда, только владельцам маткапитала

Счетная палата России предложила выплачивать родителям из средств маткапитала каждый год по 20 тысяч рублей на подготовку детей к школе, сообщает в четверг, 30 сентября, РИА Новости.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», — приводят наши коллеги выдержку из документа, который подготовлен ведомством.

По подсчетам Счетной палаты, траты на подготовку ребенка к школе в целом по стране по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи рублей на девочку. Это эквивалентно 35 и 43 процентам среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

Напомним, в этом году до 1 ноября семьи с детьми от 6 до 17 лет могут подать заявление на единовременную выплату по подготовке детей к школе в размере 10 тысяч рублей. Эти средства выплачивают из бюджета России и не зависят от доходов семьи и наличия маткапитала. Как получить деньги, читайте на сайте Первого областного информагентства.

Кроме того до 25 октября южноуральцы могут подать заявление на единовременное пособие, предназначенное для подготовки к школе, в размере 1,5 тысячи рублей. Эта выплата положена малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям с детьми-инвалидами.

