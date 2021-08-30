Как в Челябинской области получить 1,5 тысячи рублей на подготовку к школе

Единовременное пособие положено малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям с детьми-инвалидами

Многодетные малоимущие семьи и малоимущие семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на пособие в 1,5 тысячи рублей, которое поможет подготовить школьников к новому учебному году. Прием заявлений на выплату стартовал 2 августа и продлится до 25 октября, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Выплаты уже начали поступать на лицевые счета родителей. Также деньги можно получить через отделения почтовой связи.

«Выплата для подготовки детей к школе является традиционной. Всего в бюджете предусмотрено 59 миллионов для чуть более 39 тысяч детей. Основными требованиями являются обучение детей — либо это общеобразовательная организация, либо профессиональная организация для получения профобразования — обязательно в очной форме, и ребенок не должен быть старше 18 лет», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Документы на единовременное социальное пособие для подготовки детей к учебному году можно подать в органы социальной защиты населения по месту жительства. Многодетные семьи, которые получают помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг и пользуются регулярно этой мерой социальной поддержки, могут подать только заявление и справку с места учебы ребенка.

По словам челябинки Ксении Трухиной, которая воспитывает троих детей, на сборы в школу в этом году она потратила около 20 тысяч рублей. Большая часть этих денег ушла на покупку одежды, на эти цели семья направила выплату от президента. На канцелярские товары мама потратила областное пособие.

Между тем в новом учебном году школы Челябинской области введут «плавающее» расписание. Директора разведут потоки детей, чтобы сократить риск распространения коронавируса. Первого сентября линейки в школах пройдут на улице с участием родителей.



Кстати, после каникул всех школьников в Челябинской области проверят на педикулез.

