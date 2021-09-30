Челябинская область и Беларусь обсудили варианты сотрудничества в сфере производства

Встреча сторон состоялась на промышленном форуме в Минске

На промышленно-ивестиционном форуме в Минске глава Минпрома Челябинской области Павел Рыжий обсудил с заместителем министра промышленности Республики Беларусь Дмитрием Харитончиком варианты сотрудничества в сфере производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

В первую очередь стороны обсудили локализацию и совместный выпуск гусеничной и специализированной техники Минского тракторного завода (МТЗ) на базе ЧТЗ и других южноуральских предприятий. Поставке первой партии белорусских тракторокомплектов в настоящее время препятствует высокая стоимость комплектующих МТЗ, из-за чего выпускаемая продукция не будет массово востребована на рынке России.

Также представители ведомств рассмотрели возможность создать на промышленной площадке ООО «Лифт» в Магнитогорске склад запчастей для гарантийного и сервисного обслуживания лифтов производства ОАО «Могилевлифтмаш». Объект сможет работать для всего Урало-Сибирского региона.

Кроме того, Павел Рыжий предложил сотрудничество с предприятиями «Донкарб Графит», «Востокметаллургмонтаж-1», «Миасский завод медицинского оборудования», «Интерсвязь-Урал». Дмитрий Харитончик, в свою очередь, рассказал о желании руководства Минского автозавода предоставить Челябинской области автобусы на сжиженном природном газе.

«Россия и Беларусь — давние стратегические партнеры, причем на уровне не только глав государств, но и субъектов. Еще в 2000 году администрация Челябинской области и правительство республики подписали соглашение о сотрудничестве. И вот уже почти 12 лет на регулярных заседаниях рабочей группы поднимаются важные, зачастую проблемные вопросы, которые мы сообща решаем. В этот раз с нами приехали представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в продвижении своей продукции на экспорт, но форум также позволяет на уровне министров обсудить перспективы уже действующих международных проектов и планы дальнейшего сотрудничества в сфере крупной промышленности, например возможность использовать российские меры господдержки для создания и развития совместных производств, скажем, в тракторостроении и других отраслях», — прокомментировал глава регионального Минпрома Павел Рыжий.

Вместе с Павлом Рыжим Белорусский промышленно-инвестиционный форум посетили руководители и топ-менеджеры шести экспортоориентированных компаний Южного Урала: НПП «УралПодъемник», ремонтно-механического завода «Энергопромметалл», ООО «Трактор», «Интерсвязь-Урал», «Прогресс» (ТМ «Увелка») и «Русские пряники».

По итогам 2020 года Южный Урал вошел в топ-10 крупнейших экспортеров в Беларусь. За семь месяцев 2021 года товарооборот с республикой составил почти 256 млн долларов. К аналогичному периоду прошлого года показатель увеличился в 2,5 раза. Экспорт из Челябинской области в Беларусь вырос на 57% — до 222,5 млн долларов.