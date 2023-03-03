В Челябинске в 2023 году отремонтируют более пяти тысяч метров тепломагистралей

На работы направят более двух миллиардов рублей

Компания «УСТЭК-Челябинск» в рамках ремонтной кампании 2023 года направит более двух миллиардов рублей на модернизацию тепловых сетей и источников отопления. Работы утверждены администрацией города в Сводном плане ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба «УСТЭК-Челябинск».

Большая часть средств пойдет на замену малонадежных тепломагистралей. Ремонты проведут на 20 участках общей протяженностью 5216 метров в разных районах города. На месте изношенных труб появятся новые — с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Такие трубы прослужат 25—30 лет, а гарантия на них составляет 10 лет. Они оснащены датчиками влажности и оперативно-дистанционным контролем. Благодаря этому теплоэнергетики в режиме реального времени могут выявлять повреждения на тепловых сетях.

По данным «УСТЭК-Челябинск», ремонт и реконструкцию проведут по улицам Танкистов, Гагарина, Островского, Карпенко, Бажова, Северо-Крымской, Сулимова, Возмездия, Краснофлотской, Цинковой, Братьев Кашириных, по Свердловскому проспекту и др.

Кроме того, в районе остановок «Партизанская» и «Косарева» по улице Братьев Кашириных специалисты построят новый резервный участок тепломагистрали длиной 600 метров. Он поможет увеличить надежность теплоснабжения жилых домов микрорайона и позволит обеспечивать подачу отопления при авариях.

«УСТЭК-Челябинск» планирует также начать работу по изменению способа прокладки трубопроводов с наземной на подземную. В компании уверены, что это положительно скажется на уровне комфорта граждан, улучшит санитарное и эстетическое состояние городских улиц. В этом году под землю уберут тепловые сети на территории городской клинической больницы № 8 в Тракторозаводском районе.

Компания также проведет текущий ремонт котельных, центральных тепловых пунктов, выполнит техническое обслуживание электродвигателей, насосов и другого тепло- и электротехнического оборудования, отремонтирует изоляцию на теплотрассах воздушной прокладки. Планируется и продолжение программы по установке счетчиков в многоквартирных жилых домах.