В России из‑за морозов начали открывать пункты обогрева для бездомных животных

Новосибирские волонтеры спасли уже несколько собак

Из-за аномальных морозов, когда ночные температуры опускаются ниже −30°C, волонтеры в Новосибирске организовали временные пункты обогрева для бездомных собак и кошек. Об этом сообщает портал gorsite.ru со ссылкой на телеграм-канал местной зоозащитной организации.

Пункты будут работать до тех пор, пока погода не стабилизируется и угроза для жизни животных не минует. После этого подопечных планируют вернуть в их привычную среду обитания.

По данным зооволонтеров, уже за первые дни работы акции несколько замерзающих собак были отправлены на лечение в ветеринарные клиники. Активисты также обратились к владельцам частных приютов и передержек с просьбой помочь и предоставить на время холодов бесплатные места для спасенных животных.

Челябинские волонтеры с такой инициативой пока не выступали. В регионе пункты обогрева открыты только для людей, в основном на трассах. За прошедшую ночь в них никто не обратился. В Челябинске для бездомных открыты два мобильных пункта, где можно согреться: около киноцентра «Импульс» и у администрации Ленинского района.