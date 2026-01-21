В Челябинске открыли два мобильных пункта обогрева на фоне морозов

В них будут круглосуточно дежурить специалисты службы спасения

На фоне приближающихся морозов в Челябинске развернули два круглосуточных пункта обогрева для горожан. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

Пункты помощи размещены на улице 50-летия ВЛКСМ, 16 (возле КЦ «Импульс») и улице Гагарина, 22 (возле администрации Ленинского района). В них можно будет согреться и получить помощь, на местах будут дежурить специалисты городской службы спасения.

Мэр также призвал челябинцев быть предельно осторожными на улице из-за ухудшения работы противогололедных реагентов, а также рекомендовал помочь пожилым родственникам, по возможности ограничив их необходимость выходить на улицу. О всех коммунальных авариях, особенно с отоплением и водоснабжением, жителей просят немедленно сообщать в диспетчерские службы районов или по единому номеру 112.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномального понижения температуры.