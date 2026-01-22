На Южном Урале полиция помогла водителю неисправного грузовика в морозную ночь

﻿На дорогах области продолжают работать мобильные пункты обогрева МЧС

На федеральных и региональных трассах Челябинской области с вечера 21 января организовано круглосуточное дежурство экстренных служб по распоряжению губернатора Алексея Текслера. Это связано с низкими температурами, сообщает пресс-служба МЧС.

Минувшей ночью граждане не обращались за помощью в пункты обогрева. Напомним, в отдельных районах региона обещали понижение температуры. Морозы до −40 градусов продлятся несколько дней. Все экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.

Однако помощь потребовалась водителю сломавшегося грузовика на 3-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Экипаж ДПС помог мужчине ночью добраться на освещенную стоянку.