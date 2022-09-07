«Реабилитационные центры являются наиболее доступным местом для тестирования. Реабилитанты получают комплексную услугу в удобном месте, без отрыва от самой программы. Для кого-то из них такая помощь является первым опытом контакта с медицинскими специалистами, что важно для дальнейшей приверженности лечению», — говорит руководитель Центра профилактики социально значимых заболеваний «Чекпойнт» Евгений Федоров.
Тестирование занимает не более 15 минут. За это время консультант успевает рассказать о рисках передачи инфекций, о мерах профилактики и алгоритме действий, если тест показал положительный результат.
За август тестирование прошли больше 50 человек, и проект продолжается.
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