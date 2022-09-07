В реабилитационных центрах Челябинска начали тестировать на гепатит C и ВИЧ

Проект общественной организации «Чейкопинт» получил грант губернатора Челябинской области

Активисты общественной организации «Чекпоинт» начали проводить тесты на гепатит С и ВИЧ среди наркоманов, которые проживают в реабилитационных центрах Челябинска. Проект, получивший грант губернатора Челябинской области, стартовал в начале августа 2022 года.

«Реабилитационные центры являются наиболее доступным местом для тестирования. Реабилитанты получают комплексную услугу в удобном месте, без отрыва от самой программы. Для кого-то из них такая помощь является первым опытом контакта с медицинскими специалистами, что важно для дальнейшей приверженности лечению»,

— говорит руководитель Центра профилактики социально значимых заболеваний «Чекпойнт» Евгений Федоров.

Тестирование занимает не более 15 минут. За это время консультант успевает рассказать о рисках передачи инфекций, о мерах профилактики и алгоритме действий, если тест показал положительный результат.