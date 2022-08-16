Бесплатный экспресс‑тест на ВИЧ можно заказать на дом в Челябинской области

Его отправят с курьером или по почте

Челябинцы могут бесплатно получить набор для проведения экспресс-теста на ВИЧ. Его доставит курьер или пришлют по почте. Рассылкой тестов занимается челябинская общественная организация «Чекпойнт». Проект работает при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области.

По Челябинску тесты развозят консультанты организации. Они же объяснят, как пройти тест. Жители Челябинской области могут получить тест по почте.

«Готовность теста — 20 мин. Анонимность и конфиденциальность гарантируется. Тест-набор включает в себя экспресс-тест на ВИЧ, алгоритм действий при положительном результате, брошюру о доконтактной профилактике, визитку с телефоном онлайн-консультанта, а также барьерные средства контрацепции», — рассказывают в «Чекпоинт».

Специалисты напоминают, что пройти тест на ВИЧ обязательно нужно при таких жизненных обстоятельствах:

— у вас был незащищенный половой контакт;

— у вас выявили гепатит С;

— у вас выявили инфекции, передающиеся половым путем;

— у вас был опыт употребления наркотических веществ;

— был контакт с чужой кровью.

«Чем раньше человек узнает о диагнозе, тем больше шансов у него будет прожить долгую полноценную жизнь», — напоминают специалисты «Чекпоинт».

Заказать тест могут жители Челябинска и Челябинской области, достигшие 18 лет. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии общественной организации «Чекпойнт»: +7(351)244-88-22.

Подробнее о проекте читайте на сайте организации.