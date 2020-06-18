Роскомнадзор объявил о разблокировке «Телеграма»

Регулятор оценил готовность Павла Дурова бороться с экстремизмом.

Послушать 00:00

Эпопея борьбы Роскомнадзора с «Телеграмом», длившаяся больше двух лет подошла к концу. Сегодня, 18 июня, регулятор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой России с мессенджера снимаются все ограничения. Представители Роскомнадзора заявили, что позитивно оценивают готовность создателя «Телеграма» Павла Дурова противодействовать терроризму.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру „Телеграм“. Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — заявили представители ведомства.

Ранее отказаться от блокировки мессенджера российские власти призвал его основатель Павел Дуров. Позднее в Госдуму был внесён законопроект о разблокировке. Его авторы отмечали, что «Телеграм» активно используется чиновниками как один из информационных ресурсов во время пандемии коронавируса.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировать «Телеграм» в 2018 году. Среди причин для остановки работы мессенджера в России назывался отказ предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Блокировка IP адресов в подсетях Amazon привела к сбоям в работе ряда сервисов.