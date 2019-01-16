/ В православном храме Челябинска открылся зал единоборств

Кроме того, там располагается и тренажерный зал для прихожан.

Храм преподобного Сергия Радонежского открыл свой собственный спортивный зал. В нем прихожане смогут заниматься бесплатно. Там же есть помещение, в котором будут проводиться тренировки по единоборствам.

Залы небольшие, но их вполне хватает, чтобы обеспечить желающих возможностью заниматься спортом. Руководит спортивными начинаниями настоятель храма — отец Ярослав. В прошлом он занимался греблей, сейчас же увлекается гиревым спортом.

Помимо боевых искусств, здесь проходят тренировки исключительно для женщин.

Женщины у нас занимаются пилатесом. И, надо сказать, что тренировки они планируют сами. Их ведет тренер Ольга Багрянцева. Если пилатеса недостаточно, они добавляют динамику. Поэтому уже скидывались и сами покупали гантели, скакалки. — рассказывает отец Ярослав.

В скором времени зал расширится — ведется ремонт нового помещения, а также активно идут поиски тренера по самбо. Новые секции планируют открыть уже в феврале.