«Молодым людям важно, чтобы их услышали»: глава региона пообщался со студентами

В «Татьянин день» губернатор вспомнил свои студенческие годы.

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Губернатор заинтересован в том, чтобы молодые специалисты оставались на территории города, и пообещал будущим выпускникам, что жизнь в Челябинске будет интересной и комфортной во всех сферах, в этом сейчас заключается основная задача властей.

Алексей Текслер отметил, что учиться нынешним студентам придется не только сейчас в университете, но и всю последующую жизнь, и вуз как раз дает возможность «научиться учиться».

Ребята с большим любопытством поинтересовались, как проходило студенческое время губернатора.

«Студенческая жизнь — это в первую очередь учеба, я, кстати, учился на „отлично“, институт закончил с красным дипломом, у меня не было ни одной четверки за время обучения в зачетке, я этому серьезно уделял внимание», — рассказал губернатор.

Не забывали однокашники Алексея Текслера и про то, что студенчество — это время веселого досуга, их группа занималась спортом — именно тогда губернатор научился кататься на горных лыжах, и полезной общественной деятельностью.

«Ездили на картошку за 3 тысячи километров, я почему-то всегда был бригадиром, мы были ударниками производства», — говорит Алексей Текслер.

Помимо приятных воспоминаний о прошлом, губернатор не забыл рассказать о планах на будущее. Речь о некоммерческих организациях (НКО) и решении увеличить финансирование грантовой поддержки.

«Одним из элементов гражданского общества являются НКО и здесь совершенно ясно, что они оказывают огромную поддержку всем нам, решая те или иные социальные задачи, и иногда делают это лучше, чем властные структуры, поскольку люди им больше доверяют», — заметил губернатор.

Губернатор акцентировал внимание на том, что активной молодежи важно, чтобы ее заметили, поэтому на НКО регион направит дополнительные средства.

«Все инициативы ребят всех молодежных групп надо аккумулировать и придать этому дополнительный импульс, максимально помочь, увидеть, услышать; многим молодым надо просто, чтобы их заметили, они просто не могут достучаться», — отметил глава региона.

О чем еще говорили губернатор и студенты, узнаете завтра в эфире телеканала ОТВ в 22:15 в программе «Красный блокнот».