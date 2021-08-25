В поселке Верхнеуральского района жители пожаловались на отсутствие воды в домах

Люди утверждают, что все лето были перебои с водой и за ней приходится ездить в другие поселения

Лето на Южном Урале в этом году выдалось аномально жарким. В поселке Спасском Верхнеуральского района области на протяжении почти всего лета, по словам местных жителей, нет питьевой воды в домах. За ней люди вынуждены ехать в соседние поселения. И такая ситуация складывается не первый год, сообщила жительница поселка Спасского в сообществе «Текслер, помоги» соцсети «ВКонтакте». В ситуации разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

Корреспонденту ИА «Первое областное» жительница Спасского Татьяна рассказала, что вода в доме бывает только рано утром — около четырех часов. Во все остальное время приходится выезжать на родник, находящийся в нескольких километрах от поселения.

«Воды для питья нет, про огород я вообще молчу — там уже все погибло из-за засухи. Руки опускаются уже, потому что из года в год одна и та же ситуация. Я уже писала в администрацию района, даже сам глава приезжал. Сказал, что к вам приедут, сделают все. Не знаю, проводились ли работы, но воды как не было, так и нет», — рассказала Татьяна.

Также жительница упомянула об отговорках властей: они объясняют ситуацию тем, что насос в округе недостаточной мощности, поэтому вода в скважину не поступает. По словам девушки, в том году вода периодически была, а в этом — ее вообще нет. Жители поселка обращались во всевозможные инстанции, чтобы улучшить свое положение, но нигде эта история не получила отклика.

При обращении в администрацию Верхнеуральского муниципального района нам удалось узнать, что недавно проводилась проверка по факту многочисленных жалоб из-за отсутствия воды.

«В ходе проверки вода в соседних домовладениях была. На расстоянии 50 м по ул. Северной расположена водоколонка. Обслуживающая компания МУП „КомСервис“ распространяет свои услуги только на центральный водопровод от точки балансовой принадлежности. Для уменьшения давления в системе водоснабжения установлен график подачи воды населению. По обращению жителей производится подвоз воды. Для этого имеется три бака, поэтому люди, обращающиеся в администрацию, в достаточном количестве получают воду», — сообщили ИА «Первое областное» в администрации района.

По словам жителей, никакого подвоза воды как такового нет — для этого нужно сначала оставить заявку в администрации. Но дело в том, что не у всех жителей Спасского есть возможность ходить в управление: в поселке проживает много пожилых людей и родителей с маленькими детьми. А график подачи воды неудобен многим жителям — с четырех до шести часов утра. Кроме того, жительница Спасского Татьяна рассказала о проблемах с графиком, о котором говорит администрация района: воду либо не включают, либо наоборот — дают раньше указанного срока.

Но в администрации настаивают, что делают все возможное, чтобы решить проблему с подачей воды в дома.

«На данную часть поселка вода подается из двух скважин. МУП „КомСервис“ сейчас занимается работой по получению лицензии на бурение более глубокой емкости», — добавили в администрации Верхнеуральского района.

По данным Центра управления регионом Челябинской области, с 1 мая по 25 августа 2021 года от жителей поступило 4042 обращения по воде: это и плохое качество воды, и слабое давление, и полное отсутствие водоснабжения.

Чаще всего на это жаловались жители Челябинска, Верхнего Уфалея, Коркино, Чебаркуля, Сатки, Златоуста. Жители Верхнеуральского района за это лето написали в соцсетях 60 обращений, связанных с водоснабжением. Основная проблема — слабый напор и перебои с водой.

Напомним, по указу губернатора Алексея Текслера комиссия регионального Минстроя уже выезжала в районы, где были проблемы с водой. Приезжала проверка и в Верхнеуральск. Минстрой взял проблему под контроль, а также было принято решение о реконструкции водозабора до 2024 года.

Автор: София Поромова