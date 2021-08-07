В поселке Северный Сосновского района водопровод и канализацию подведут к каждому дому

На территории, где будут проживать многодетные семьи, продолжаются строительные работы

В поселке Северный Сосновского района, где будут возводить жилье для многодетных семей, продолжается строительство коммунальной инфраструктуры. Водопровод и канализация будут подведены к каждому участку, на эти цели из федерального бюджета выделят 269 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Многодетные семьи получили земельные участки в поселке Северный в качестве государственной поддержки. В рамках регионального проекта „Жилье“ нацпроекта „Жилье и городская среда“ почти 800 участков планировалось обеспечить современной инженерной инфраструктурой, в том числе, централизованными водоснабжением и водоотведением. Строить внутриквартальные сети начали весной 2021 года. Срок исполнения контракта — декабрь 2023 года. Победителем аукциона, объявленного администрацией Сосновского района, стала организация ООО „Стронекс“»,— сообщают в региональном правительстве.

За два с половиной года подрядчик должен уложить 18 километров водопроводных сетей, 16 километров сетей водоотведения, две канализационные насосные станции и установить 790 колодцев.

«Магистральные сети диаметром 300 миллиметров в две нитки обеспечат потребителям питьевую воду высокого качества. После завершения монтажа сети подключат к существующей централизованной системе водоснабжения Кременкульского сельского поселения. Вода к обитателям Северного, как и к остальным кременкульцам, будет поступать с водозабора Шершневского водохранилища»,— объяснили в пресс-службе правительства Челябинской области.

По словам главы Сосновского района Евгения Ваганова, обеспечение коммуникациями выделенных многодетным семьям участков — основная задача, поэтому качество и современность выполнения работ находятся на постоянном контроле.