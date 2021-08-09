Выделенные полосы для общественного транспорта в Челябинске запроектируют к октябрю

Приоритет автобусам и троллейбусам предоставят еще на семи улицах

Администрация Челябинска нашла подрядчика для проектирования новой схемы движения на семи улицах. Там сделают выделенные полосы для общественного транспорта. На торгах победила компания «Региональный кадастровый центр» из Краснодарского края. Начальную цену аукциона снизили с 4,5 млн рублей до 1,9 млн рублей. Согласно техническому заданию, выполнить контракт должны до конца октября. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В техзадании конкурса сказано, что выделенная полоса для общественного транспорта появится в центре — на проспекте Ленина от улицы Энгельса до 40 лет Октября. Еще один участок — на улице Худякова от улицы Воровского до Лесопарковой.

Длинная «выделенка» будет соединять северо-запад с центром. Она протянется от улицы 40-летия Победы по Чичерина, далее — по Братьев Кашириных через Северо-Крымскую. Там эта ветка соединится с уже работающей полосой возле ТРК «Родник» — от улицы Северо-Крымской по Энгельса до проспекта Ленина. Выделенная полоса также появится на улице Молодогвардейцев от улицы Профессора Благих до улицы Братьев Кашириных. Приоритет для общественного транспорта обеспечат на Копейском шоссе и улице Рождественского.





Подрядчик должен подготовить документацию до 15 октября. Разработчик проекта выполнит транспортное обследование улиц, сформирует новую схему организации дорожного движения. Нужно будет определить, где сделать тротуары, как нужно нанести дорожную разметку. Гарантийный срок работ составит 12 месяцев.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», уже в сентябре 2021 года на Комсомольском проспекте в Челябинске появится выделенная полоса для общественного транспорта. Работы выполняются в рамках реализации Комплексной схемы организации дорожного движения Челябинской агломерации и Челябинска.



