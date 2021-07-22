Более 1300 погорельцев из Карталинского района получили материальную помощь

Тем, чьи документы утрачены во время пожара, оказывается помощь в их восстановлении

Жители поселков Джабык и Запасное Карталинского района продолжают получать материальную помощь. Единовременную выплату уже получили 1347 человек, оcтальным средства направят в ближайшее время, сообщили в региональном Минсоцсе.

В течение прошлой недели министр социальных отношений Ирина Буторина дважды выезжала в командировки в Карталинский район для оперативного решения вопросов оказания помощи пострадавшим.

«С жителями поселков Джабык и Запасное мы работаем практически в круглосуточном режиме. Каждый случай разбирается индивидуально. Мы стараемся найти ответы на все многочисленные вопросы граждан. Для пострадавших при пожаре подготовлена памятка по оказанию материальной помощи, которая размещена на сайте и в официальных сообществах министерства в социальных сетях»,— отметила Ирина Буторина.

По информации министерства, на 21 июля подано 1353 заявления на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. 1347 человек уже получили выплаты на общую сумму 13 470 000 рублей. Остальным средства будут перечислены в ближайшее время. Список документов для оформления материальной помощи минимальный: паспорт и номер счета. Тем, чьи документы утрачены во время пожара, оказывается помощь в их восстановлении.

Кроме того, 51 человек подал заявления на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества. Еще 14 человек подали заявления в связи с частичной утратой имущества. Размер выплат составляет 50 и 100 тысяч рублей соответственно. 42 жителям поселков Джабык и Запасное средства перечислены. По остальным ведется уточнение данных и проверка документов, после чего деньги будут направлены на счета получателей.

Прием заявлений продолжается. Вопросы по выплатам пострадавшим при пожаре можно задать по телефону горячей линии 8 (35133) 5-59-91.

Напомним, всего в Джабыке и Запасном пожар уничтожил 72 строения, 46 из которых — дома для постоянного проживания.

21 июля президент России Владимир Путин провел совещание с членами федерального правительства в режиме видеоконференции. Одна из тем повестки — ситуация с лесными пожарами. С докладом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава государства отметил, что нужно довести до конца все вопросы, связанные с поддержкой пострадавших: выплатить людям материальную помощь и возвести новые дома до холодов.