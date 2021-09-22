Челябинск вошел в топ-10 самых дождливых городов в октябре

В среднем в столице Южного Урала осадки выпадают в течение 10 дней

Чуть больше недели осталось до наступления октября. Синоптики говорят, что осадки в этом месяце нередки. Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» изучили данные за последние 10 лет и выяснили, насколько дождлив второй осенний месяц в Челябинске и других городах-миллионниках.

Как выяснилось, октябрь в столице Южного Урала является довольно дождливым месяцем: в топе-15 дождливых городов Челябинск расположился на 10-м месте. Дожди здесь в среднем идут 10 дней, а осадки достигают 42 миллиметров, или 4,3 миллиметра за один день. Обычно такие дожди являются легкими.

Больше всего дождей в октябре идет в Перми: в среднем 68 миллиметров осадков выпадает за 13 дней. В топ-3 также попали Екатеринбург и Новосибирск. Вечно пасмурный Санкт-Петербург занял четвертую строчку. Меньше всего дождей зафиксировано в Воронеже, Ростове-на-Дону и Волгограде: там осадки продолжаются в среднем от 5 до 8 дней и составляют от 25 до 54 миллиметров.

Однако, как сообщают синоптики челябинского Гидрометеоцентра, бывали годы, когда осадки в октябре превышали норму в два раза или, наоборот, были ниже нормы аж в 14 раз. Поэтому остается только гадать, каким будет октябрь в Челябинске в этом году. И конечно же, всегда брать с собой зонтик.