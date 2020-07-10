В одной из исправительных колоний Челябинска нарушены условия для отбывания наказания

Виновных лиц привлекут к ответственности.

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Прокуратура Челябинской области по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила колонию-поселение при ФКУ ИК-2 ГУФСИН России, находящаяся в областном центре. И было выявлено явное нарушение законодательства.

«Установлено, что исправительным учреждением допущены нарушения условий отбывания наказания, установленных уголовно-исполнительным законом и иными нормативными актами, нарушения законодательства о труде и охране труда, требований пожарной безопасности», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Так, к примеру, обнаружены факты привлечения осужденных к работе на объектах, которые отличаются от их официального места работы. Также была плохо организована выдача рабочей одежды и средств индивидуальной защиты.

Теперь начальнику ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области внесено представление об устранении нарушений законодательства и рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. И устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.