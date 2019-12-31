В новогоднюю ночь челябинский общественный транспорт будет работать

Несколько рейсов развезут горожан по домам.

Послушать 00:00

Радостная новость для челябинцев: городской транспорт будет работать в новогоднюю ночь. Ранее стало известно, что ночных маршрутов не будет, но муниципальные предприятия все-таки выведут на линии автобусы, троллейбусы и трамваи. Транспорт будет развозить челябинцев, празднующих Новый год на площади Революции.

От площади будут ехать автобусы по двум направлениям. Время отправления: 1:00, 2:00 и 3:00 часа.

«Первое направление: Площадь Революции — Свободы — Привокзальная площадь — Дзержинского — Гагарина — Новороссийская — Солнечный берег. Второе направление: Площадь Революции — пр-т. Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Бр. Кашириных — 40-летия Победы — 250-летия Челябинска — Чичерина — Бейвеля — Проф. Благих — Автобусный парк», — сообщает Управление транспорта города Челябинска.

Два маршрута будет и у троллейбусов, но отправляться они будут в 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00. Рейс в 5 утра проследует до АМЗ.

Троллейбусы будут оправляться по двум маршрутам в 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00*. От площади Революции.

«Первый маршрут: Площадь Революции — Воровского — Блюхера — ТК "Кольцо". Второй маршрут: Площадь Революции — пр. Ленина — Героев Танкограда — Бажова — Первоозёрный», — отмечает Управление транспорта.

У трамваев в новогоднюю ночь тоже будет особенное расписание:

23:46 Чистопольская — Карла Маркса — пл. Революции — Завод им. Колющенко;

0:24 Завод им. Колющенко — пл. Революции — Цвиллинга — Кирова — пр. Победы — Чичерина;

1:10 Чичерина — пр. Победы — Кирова — Цвиллинга — пл. Революции — Завод им. Колющенко;

1:20 Завод им. Колющенко — пл. Революции — Цвиллинга — Кирова — пр. Победы — Чичерина;

1:20 Трамвайное депо № 1 — Карла Маркса — пл. Революции — Завод им. Колющенко;

1:40 Завод им. Колющенко — пл. Революции — Карла Маркса — Труда — Чистопольская.

Пассажиров в праздничную ночь просят соблюдать в салонах транспорта порядок и чистоту.