Из-за паводка в Курганской области могут закрыть федеральные трассы

Пока движение осуществляется в полном объеме

Паводковая ситуация в соседней Курганской области ухудшилась. В связи с этим местные власти могут на время перекрыть движение по федеральным трассам. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Курганской области, на границе со Свердловской, Тюменской и Челябинской областями в случае введения ограничений выставят мобильные посты из числа сотрудников полиции и иных служб, которые не будут пропускать транспорт на территорию региона.

Речь идет о трассах и участках трасс Р-254 «Иртыш», Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, «Иртыш» — подъезд к городу Тюмени, «Иртыш» — подъезд к городу Ишиму.

«Запреты не коснутся транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, привлекаемой к проведению аварийно-спасательных работ, а также транспорта, перевозящего в регион продовольственные товары», — уточнили в ГИБДД.

Водителей просят отнестись с пониманием к возможному введению ограничений и следовать объездными путями. Пока же автомобилисты могут передвигаться между регионами свободно.





