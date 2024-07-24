В Минсельхозе предупредили о росте числа мышей в Челябинской области

Наибольшее количество грызунов зафиксировали в Аргаяшском районе

В Аргаяшском районе в середине лета зафиксировали максимальную численность мышей. Ожидается, что количество грызунов при хорошей погоде будет увеличиваться. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области со ссылкой на специалистов Россельхозцентра.



Специалисты обследовали порядка 67 тысяч гектаров. Мышей зафиксировали во всех районах Челябинской области на площади 28 тысяч гектаров, и больше всего норок находится в Аргаяшском районе.

При этом, по данным пресс-службы, половодье этой весной затопило норы и тем самым мышей стало меньше по сравнению с прошлой осенью.



«Прохладная погода мая, обильные дожди способствовали отрастанию многолетних трав, всходов падалицы и появлению всходов яровых зерновых, что благоприятствовало активизации мышевидных грызунов. Но численность, как и предыдущие годы, не превысила порога вредоносности», — отметили в пресс-службе.

Специалисты ждут, что благодаря хорошей погоде и обильному питанию число грызунов еще вырастет, а их размеры увеличатся.