В Аргаяшском районе в середине лета зафиксировали максимальную численность мышей. Ожидается, что количество грызунов при хорошей погоде будет увеличиваться. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области со ссылкой на специалистов Россельхозцентра.
Специалисты обследовали порядка 67 тысяч гектаров. Мышей зафиксировали во всех районах Челябинской области на площади 28 тысяч гектаров, и больше всего норок находится в Аргаяшском районе.
При этом, по данным пресс-службы, половодье этой весной затопило норы и тем самым мышей стало меньше по сравнению с прошлой осенью.
«Прохладная погода мая, обильные дожди способствовали отрастанию многолетних трав, всходов падалицы и появлению всходов яровых зерновых, что благоприятствовало активизации мышевидных грызунов. Но численность, как и предыдущие годы, не превысила порога вредоносности», — отметили в пресс-службе.
Специалисты ждут, что благодаря хорошей погоде и обильному питанию число грызунов еще вырастет, а их размеры увеличатся.