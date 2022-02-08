Жители поселка Муслюмово обвиняют промпредприятие в загрязнении земель

Общественники зафиксировали нарушения при складировании отходов

Жители поселка Муслюмово Кунашакского района пожаловались на «экологическое бедствие», устроенное одним из близлежащих предприятий. Общественники выехали на место и обнаружили множество нарушений у компании, занимающейся переработкой отходов промпредприятий. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Минэкологии региона.

Предприятие «Промуглеродпроект» занимается производством искусственного графита и других полуфабрикатов из него путем использования отходов от промышленных производств. Отходы доставляют в поселок Муслюмово на производство. При транспортировке и переработке пыль оседает на близлежащих землях, участках местных жителей, а отходы складируют на неизолированной площадке и под открытым небом.

«Огромное количество отходов размещено на землях за пределами производства, вокруг предприятия и непосредственно вблизи жилых домов находится огромное количество пыли. Происходит загрязнение атмосферного воздуха и почвенного покрова. Нами были составлены акты, которые мы направим в региональное министерство экологии с последующей передачей в Росприроднадзор для проведения внеплановой проверки», — прокомментировал руководитель движения «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области ИА «Первое областное» ответили, что как только будут получены документы в отношении ООО НИП «Промуглеродпроект», о которых сообщают эксперты общественного объединения «Эко-Standart», уполномоченные специалисты ведомства тщательно изучат все детали и обстоятельства возникшей ситуации.

«ООО НИП „Промуглеродпроект“ является объектом федерального экологического надзора и занимается утилизацией отходов, имея соответствующую лицензию на данный вид деятельности», — сообщили в пресс-службе министерства.

Минэкологии изучит документы, после чего будет сделано заключение для дальнейшей передачи в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Это необходимо для проведения проверки и принятия мер привлечения к ответственности предприятия-нарушителя.