В Челябинске и Магнитогорске планируется установить фандоматы для сбора вторсырья

Проект хотят реализовать за счет федеральных и региональных субсидий

К первому кварталу 2022 года в Челябинской области планируют установить фандоматы — автоматы, в которых вторсырье можно обменять на денежное вознаграждение. Первые 900 агрегатов появятся в Челябинске и Магнитогорске. Об этом 18 мая рассказал генеральный директор ООО «Центр коммунального сервиса» Захид Камилов.

Проект по внедрению фандоматов в Челябинской области планируется реализовать за счет федеральных и региональных субсидий, а также за счет средств ППК РЭО и инвестора из региона, которым выступает «Центр коммунального сервиса». Общий объем средств, необходимых для проекта, — 800 миллионов рублей.

«Фандоматы — это такая известная европейская практика. С инициативой их установки выступила ППК „Российский экологический оператор“ совместно с Минприроды России. Ее поддержал губернатор Челябинской области и регоператор — ООО „Центр коммунального сервиса“. Проект довольно сложный в реализации, но мы надеемся довести его до конца. Смысл прост: автоматы собирают вторичную тару — пластик, стекло, алюминий. За сдачу такого сырья человек получает денежную сумму или скидочные талоны на магазин, в котором он установлен. Такие талоны — сложная система, нужно вести переговоры с торговыми сетями, и тогда это может быть реализовано. А вот выдавать деньги он сможет точно», — ответил Захид Камилов.

Цель проекта — сокращение негативного влияния на природу за счет снижения объемов ТКО, направляемых на захоронение. Согласно федеральной программе «Экология» доля ТКО, направляемых на сортировку, к 2030 году должна достичь 100 процентов, при этом доля захоронения отходов должна достичь показателя 50 процентов.

«Основная задача фандоматов — увеличить количество вторсырья, которое выделяется из отходов. Мы сможем его еще на первом этапе получать и не допускать до сортировки, когда оно еще не смешанное, не загрязненное. Таким образом снижается и уровень полигонного захоронения отходов. Планируется к установке 900 фандоматов — в Челябинске (600) и Магнитогорске (300). В среднем каждый из них способен уместить в себе от 100 до 300 пластиковых бутылок (в зависимости от того, есть ли в автомате установка по прессованию)», — уточнил глава ООО «Центр коммунального сервиса».

В первую очередь для установки новых агрегатов рассматриваются крупные торговые сети, а также высшие учебные заведения, парки и скверы. Это те места, где есть массовое скопление людей. Еще часть фандоматов установят прямо на контейнерных площадках в микрорайонах, где большое количество многоквартирных домов, чтобы обеспечить заполнение автоматов.

Еще один способ сократить количество отходов (макулатуры) — отказаться от бумажных квитанций для оплаты коммунальных услуг в пользу электронных платежей. В период пандемии в качестве дополнительных мер санитарной безопасности многие южноуральцы уже отказались от контактной оплаты услуг и товаров в пользу онлайн-платформ.

Польза от сокращения количества бумаги на производство квитанций очевидна: для печати, например, двух миллионов бланков, необходимых для оплаты в зоне действия ЦКС, уничтожается больше сотни крупных деревьев.

Руководство и сотрудники компании всячески поддерживают экологические инициативы и тенденции, поэтому обеспечили возможность отказа от бумажных счетов для всех желающих. Для этого необходимо написать заявление на получение электронного варианта квитанции по электронной почте и также написать отказ на доставку платежных документов в бумажном виде. Это можно сделать как через офисы ЦКС (с их адресами можно ознакомиться на официальном сайте компании), так и через офисы биллинговых компаний.