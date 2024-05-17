В Миассе планируется создание экопромпарка

А еще массовый переход на раздельный сбор мусора

В Миассе прошло расширенное совещание на тему создания экопромышленных парков по переработке и использованию вторсырья. Инициативой улучшения экологической обстановки в городе поделились в мэрии.

Экологические промышленные парки — это площадки для обработки и утилизации мусора, фокусирующиеся на снижении количества отходов и других видов загрязнения. Для миасцев появление экопромпарка снизит нагрузку на экологию города и позволит подарить новые рабочие места при открытии новых перерабатывающих предприятий.

Экопромпарк будет способствовать сохранению природных богатств округа, снижению расходов на обеспечение экологической безопасности, ликвидации и рекультивации вредных для экологии полигонов и свалок.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами в Миассе также предполагает переход на раздельный сбор мусора: в красные контейнеры нужно будет складывать бумагу, стекло и пластик, в серые — пищевые и растительные отходы. Для раздельного сбора мусора город закупил свыше 600 новых контейнеров.