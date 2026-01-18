В Миассе организовали забег навстречу новой культурной столице — Челябинску

В регионе обсудили подготовку к мероприятиям, которые пройдут в 2027 году

Накануне, 17 января, в Миассе побывали представители оргкомитета конкурса «Культурная столица года». Отправились московские гости во главе с председателем оргкомитета Николаем Новичковым не в театр или ДК, а в музейно-выставочный комплекс автозавода «Урал». А после визита промышленной площадки Николай Новичков приехал на озеро Тургояк, где напутствовал участников ночного забега, посвященного содружеству нынешней и будущей культурных столиц, передают наши коллеги из издания «Миасский рабочий».

Визит московской делегации в Челябинскую область начался с заседания, посвященного проекту «Челябинск — культурная столица России-2027». На нем участники оргкомитета во главе с губернатором Алексеем Текслером определили, в каком направлении необходимо работать и какие проекты реализовывать. Уже известно, что в Челябинске пройдет уникальный фестиваль культурных столиц.

Но культура — это не только театр, музеи и музыка. Для россиян культура — это цивилизационный код, отметил Николай Новичков.

«Россия — единственная страна в мире, общность которой основаны не только на культуре, но и на едином представлении о прошлом и будущем. Поэтому для нас культура — это и экономика, и качество жизни, и труд людей. И роль промышленности здесь крайне важна»,— сказал председатель федерального оргкомитета конкурса.

Именно поэтому одной из первых площадок, которую посетила делегация в сопровождении замгубернатора Вадима Евдокимова, стал музейно-выставочный центр автозавода «Урал» в Миассе. Его руководитель Майя Авдошина рассказала гостям не только об истории предприятия, но и об этапах промышленного развития всего региона.

После Николай Новичков и Вадим Евдокимов отправились на озеро Тургояк, где проходил первый день международных соревнований по легкой атлетике Lake Ice Race. Одну из дистанций посвятили содружеству Омска и Челябинска — действующей и будущей культурным столицам России.

«У нас есть все возможности сделать выдающуюся программу в Челябинске. А чтобы сделать ее максимально эффективной, нам нужно здоровье»,— с такими словами приветствовал участников забега Николай Новичков.

Вадим Евдокимов рассказал, что организаторам забега было предложено внести в программу небольшие изменения и добавить символическую дистанцию навстречу новой культурной столице. Они любезно согласились. В результате она объединила более ста человек.





В ходе визита Николай Новчиков также добавил, что мероприятия в рамках проекта культурной столицы пройдут не только в Челябинске, но и в Миассе, и в других южноуральских городах.

Напомним, о том, что культурной столицей России в 2027 году будет Челябинск, стало известно 14 декабря.