Фестиваль культурных столиц пройдет в Челябинске

В регионе начали планировать программу проекта «Челябинск — культурная столица России-2027»

В Челябинске, который в 2027 году станет культурной столицей страны, началась подготовка к тематическим мероприятиям. Ключевые направления этой работы обсудили сегодня, 17 января, на первом заседании оргкомитета под руководством губернатора Алексея Текслера и председателя федерального оргкомитета конкурса Николая Новичкова, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Алексей Текслер подчеркнул, что победа Челябинска в конкурсе стала результатом продолжительной плодотворной работы и дала мощный импульс для развития культуры во всем регионе.

«Для нас статус „Культурная столица“ является мощным импульсом развития всего региона и возможностью продемонстрировать самобытность Южного Урала. И конечно, реализовать творческий потенциал наших жителей»,— отметил губернатор.

Николай Новичков, в свою очередь, отметил, что победа Челябинска была заслужена.

«Это действительно самая амбициозная заявка. Все члены федерального комитета отметили, что Челябинская область увереннее всего смотрит в завтрашний день, исходя из тех задач и планов, которые были презентованы»,— добавил он.

При этом Николай Новичков подчеркнул, что статус культурной столицы обязывает реализовывать такие проекты, которых никто еще не делал. Одним из таких будет Фестиваль культурных столиц, куда пригласят творческие коллективы из городов, которые ранее завоевали этот статус. Также на заседании была представлена инициатива о запуске регионального конкурса «Малая культурная столица», который предусматривает выявление и поддержку малых и средних городов, обладающих уникальным культурным потенциалом. Кроме того, одной из ключевых задач станет формирование нового имиджа региона — не промышленного, а культурного.

Уже известно, что мероприятия в рамках проекта пройдут по всей Челябинской области.