В Миассе и Брединском районе объявлен карантин по бешенству

В поселке на юге Челябинской области зараженная лиса зашла на частное подворье

В Челябинской области объявили карантин по бешенству в поселке Наследницком на юге региона и в городе Миассе. Здесь обнаружены животные с опасным вирусом. В неблагополучных территориях установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий. Соответствующие распоряжения правительства об установлении карантина опубликованы на портале правовой информации.

На прошлой неделе дикая лиса забежала в частный двор Наследницкого разъезда Брединского района. Животное признали зараженным опасным вирусом бешенства. Распоряжением правительства населенный пункт признан неблагополучным, в нем объявлен карантин.

Кроме того, карантин также установили в городе Миассе по улице Чебаркульской, 304. Теперь в радиусе 1 км от эпизоотического очага будет проводиться комплекс мероприятий для предупреждения дальнейшего распространения бешенства.

По данным управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, всего с начала марта от смертельного вируса пало 6 животных. Кроме того, 5 животных погибли в январе и 4 — в феврале.

Напомним, что бешенство — это природно-очаговая инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая вирусом. Заражение передается при укусе больного животного через слюну. Восприимчивыми являются все виды млекопитающих, в том числе и человек. Профилактика бешенства сельскохозяйственных и домашних животных одна — регулярная вакцинация. Вакцинацию против бешенства можно сделать бесплатно в участковых ветлечебницах города Челябинска в течение всего года.

Именно сейчас в Челябинске проводится месячник по вакцинации животных от бешенства.