Жители Челябинска могут бесплатно привить своих животных от бешенства

Привести своих кошек и собак на осмотр можно в течение месяца

В Челябинске с 10 марта по 10 апреля проводится месячник по профилактике бешенства. В этот период все желающие могут привести своих питомцев на осмотр и бесплатную прививку, сообщает челябинская ветстанция.

«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой по бешенству на территории Челябинской области за текущий год выявлено девять случаев заболевания у животных, в том числе и домашних. Ветеринарные специалисты призывают владельцев собак и кошек ответственно отнестись к профилактике этого смертельно опасного заболевания животных и людей», — прокомментировали в ОГБУ «Челябинская ветстанция».

Информацию о времени и месте проведения мероприятий можно получить на стендах объявлений жилых домов или по единому телефону: 214‑14‑14, а также на сайте www.ветлечебница74.рф; www.vetlechebnica74.ru