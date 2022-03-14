Четыре деревни в Челябинской области находятся на карантине по бешенству

От смертельной инфекции здесь погибли лиса, две собаки и домашний кот

С начала марта в Челябинской области от бешенства уже погибли четыре животных. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Это бездомная собака в деревне Малиновка Сосновского района, дикая лиса в деревне Большая Казакбаева Кунашакского района, домашняя собака породы среднеазиатская овчарка в селе Агаповка и домашний кот в поселке Каменная Речка Троицкого района»,

— говорят о географии смертельных случаев в ведомстве.

Населенные пункты, где выявлены больные и погибшие животные, объявлены неблагополучными — на территории четырех деревень введен карантин и проводятся санитарные мероприятия.

С начала года от бешенства на территории области уже погибли 13 животных. Защитить домашних животных от смертельной инфекции позволяет прививка.