«Это бездомная собака в деревне Малиновка Сосновского района, дикая лиса в деревне Большая Казакбаева Кунашакского района, домашняя собака породы среднеазиатская овчарка в селе Агаповка и домашний кот в поселке Каменная Речка Троицкого района», — говорят о географии смертельных случаев в ведомстве.
Населенные пункты, где выявлены больные и погибшие животные, объявлены неблагополучными — на территории четырех деревень введен карантин и проводятся санитарные мероприятия.
С начала года от бешенства на территории области уже погибли 13 животных. Защитить домашних животных от смертельной инфекции позволяет прививка.