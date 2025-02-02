В Миассе демонтируют ледовые городки

Площадки расчистят уже к вечеру воскресенья

Власти Миасса приняли решение демонтировать ледовые городки. Как сообщили в администрации города, это связано не только с аномальным теплом, но и актами вандализма: неизвестные разрушили часть фигур, а восстановить их при плюсовых температурах невозможно.

«Для обеспечения безопасности посетителей все ледовые городки сегодня вечером будут демонтированы. По нормативам эксплуатация сделанных изо льда объектов разрешена лишь при стойких минусовых температурах»,— уточнили в мэрии.

В Копейске ледовый городок начали разбирать еще перед выходными.

В Челябинске главный ледовый городок «Остров сокровищ», расположенный на площади Революции, пока закрыли из-за аномального тепла. Когда городок возобновит работу, в мэрии Челябинска сообщат дополнительно.