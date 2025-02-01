Ледовый городок «Остров сокровищ» в Челябинске закрыли из-за плюсовых температур

Воздух в субботу прогрелся до +3 градусов

Сегодня, 1 февраля, в Челябинске ледовый городок «Остров сокровищ», расположенный на площади Революции, закрыли из-за аномально теплой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления культуры.

«Для обеспечения безопасности посетителей с 1 февраля ледовый городок закрыт. Дата открытия будет сообщена дополнительно»,— уточнили в ведомстве.

Ранее в управлении культуры сообщили о закрытии ледяных горок в парке Гагарина и в Саду Победы, также в целях безопасности.

В Копейске морозов ждать не стали и уже начали разбирать ледовый городок.

Начало февраля в Челябинской области выдалось аномально жарким: температура по области достигает +4 градусов. Местами синоптики прогнозируют снег с дождем.