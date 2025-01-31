В Копейске начали разбирать ледовый городок

Решение о демонтаже принято с учетом прогноза на февраль

В Копейске начали разбирать ледовые фигуры в городке на площади Трудовой Славы. Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями, перепадом температур и таянием снега, а также с учетом прогноза на февраль, сообщили в пресс-службе мэрии.

Лабиринт и ограждение изо льда у инсталляции «Световой фонтан» останутся без изменений.



Также сообщается, что в ледовых городках поселков Копейского городского округа сносить ледяные фигуры пока не планируют, но горки будут закрывать при температуре воздуха выше минус 3 градусов во избежание травмоопасных ситуаций.