В Миассе 2,5 тысячи горожан остались без тепла и горячей воды из‑за аварии на сетях

В 30‑градусный мороз порыв на теплокамере устраняют коммунальщики

В Северной части Миасса 8 декабря в условиях 30-градусного мороза 13 многоквартирных домов остались без горячего водоснабжения и отопления. В администрации городского округа пояснили, что средств и сил достаточно для оперативного устранения аварии.

По данным журналистов медиахолдинга «Первый областной», в Миасском округе аварийное отключение коснулось 2,5 тысячи жильцов улиц Полетаева, Попова, Луначарского, Богдана Хмельницкого. Причиной аварии стал порыв на теплокамере.

«Работы по устранению аварии ведутся силами МУП „Городское хозяйство“. Необходима замена двух метров трубы диаметром 159 мм. Ориентировочное время устранения — 13:00. Сил и средств для оперативного устранения аварии достаточно. Управляющие компании ведут постоянный мониторинг температурного режима в домах. Ситуация находится на контроле главы округа», — сообщили в пресс-службе администрации округа.

Тепло и горячую воду в полном объеме планируют восстановить сегодня во второй половине дня.

Напомним, сегодня в Каслинском районе ударили 40-градусные морозы, здесь произошла авария на электросетях, которая коснулась жителей пяти поселков. На данный момент электроснабжение восстановлено в полном объеме.

Напомним, по поручению губернатора Алексея Текслера в области ввели круглосуточный мониторинг работы коммунальных сетей в условиях сильного мороза.