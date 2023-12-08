Поселки в Каслинском районе остались без электричества из‑за мороза

Аварийные бригады «Россети Урал» оперативно выехали в район отключения

В Каслинском районе, где утром было около минус 40 градусов, несколько поселков остались без энергоснабжения. Несколько часов без света оставались жители Знаменки, Григорьевки, Клеопино, частично — Тюбука, Воздвиженки и Щербаковки, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«Сегодня утром вследствие установления на территории Челябинской области аномально низких температур зафиксировано локальное технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи 10 кВ», — говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей немедленно прибыли на место. После оперативных переключений в 9:50 восстановлено электроснабжение потребителей Знаменки и части Тюбука, к 13 часам — у всех клиентов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по единому телефону компании «Россети Урал» 8-800-220-0-220. Энергетики компании работают в режиме повышенной готовности и готовы к ликвидации любых нештатных ситуаций, связанных с аномально низкими температурами.

Напомним, в Челябинской области создан специальный штаб для предупреждения аварий на инженерных сетях в период аномальных морозов. В случае аварий и перебоев с теплом — если вопрос не удалось решить в оперативных службах муниципалитетов, Госжилинспекции или ресурсоснабжающих организациях — южноуральцы могут позвонить в штаб напрямую по номеру 8-982-300-13-67.

