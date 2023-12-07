В Челябинской области из-за морозов ввели круглосуточный мониторинг коммунальных сетей

Для сообщений об авариях создан специальный номер

В Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера создан специальный штаб для предупреждения аварий на инженерных сетях в период аномальных морозов. Специалисты будут следить за состоянием коммунальной инфраструктуры в круглосуточном режиме, сообщили сегодня, 7 декабря, в пресс-службе областного правительства.

В случае аварий и перебоев с теплом жители области могут напрямую позвонить в штаб по телефону 8-982-300-13-67. Обращаться по этому номеру рекомендуется в случаях, если вопрос не удалось решить в оперативных службах муниципалитетов, в Госжилинспекции и ресурсоснабжающих организациях.

Напомним, что сегодня ночью в Челябинской области ударили морозы до −29°C. В областном центре отменены занятия во всех классах школы первой и второй смен.