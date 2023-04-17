В Челябинске завершается обработка кладбищ от клещей

Мероприятия проводят в общественных пространствах и зеленых зонах

В Челябинске продолжается уничтожение клещей в общественных пространствах и зеленых зонах. Уже на этой неделе специалисты закончат акарицидную обработку кладбищ, сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов во время аппаратного совещания в мэрии.



12 городских кладбищ начали обрабатывать в первую очередь, поскольку 25 апреля, в родительский день, там ожидается много людей. Ранее в мэрии сообщали ИА «Первое областное», что акарицидные мероприятия на челябинских погостах начали проводить 10 апреля. Этому предшествовала уборка территорий.



Напомним, ранее стало известно об обработке от клещей районов Челябинской области. В Магнитогорске и Копейске взялись за кладбища, а в Агаповском районе уже обработали от клещей стадион «Солнечный».