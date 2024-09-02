На новой набережной в Ленинском районе появится велодорожка

В парке «Плодушка» сделают памп‑трек для спортсменов

В Челябинске в ближайшее время достроят дорожку на набережной озера Смолино. Горожане смогут гулять от ДК ЧТПЗ до Богоявленского мужского монастыря. О благоустройстве общественных пространств в Ленинском районе рассказал его глава Александр Орел.



Участки возле ДК ЧТПЗ и церкви «Утоли моя печали» уже готовы. Их соединит дорожка, которая находится в активной стадии строительства. Сейчас благоустраивают дорожку из крупноформатной плитки, которая идет вдоль набережной. Там высадят 48 шаровидных пихт, установят освещение, а также сделают асфальт для велодорожки.

На примыкании к уже существующей готовой набережной сделают зоны для детей. Предполагается, что площадка будет готова к концу сентября.

В Ленинском районе продолжают работать над проектом парка «Плодушка». Осенью там появится памп-трек, на котором смогут кататься велосипедисты и ребята на самокатах.

В западной части «Плодушки» сделают дендропарк и зону, которая расскажет об истории Одигитриевского монастыря. Там, по словам главы района, высадят интересные деревья и кустарники.