Отключать отопление в Копейске в ближайшие дни не планируют

В дома снизят подачу тепла в связи с жарой

Пока в Челябинской области стоят аномально жаркие дни. Но уже в середине предстоящей недели в регионе ожидается похолодание до +5 градусов. В связи с этим власти Копейска приняли решение пока не отключать отопление. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Администрация и представители Челябоблкоммунэнерго рассмотрели обращения жителей и приняли решение снизить подачу тепла в связи с высокими температурами. Однако полностью отключать отопление не планируется, так как на следующей неделе ожидается похолодание»,— говорится в сообщении.

В Челябинске решение об отключении отопления пока не приняли. Местные власти продолжают мониторить температуру. А в Магнитогорске распоряжение о завершении отопительного сезона опубликовали еще в среду.