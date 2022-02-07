СК начал проверку после нападения собаки на 7‑летнего ребенка в Челябинске

Бродячее животное искусало школьнику лицо

Следственные органы начали доследственную проверку после нападения бродячей собаки на 7-летнего мальчика в челябинском поселке Федоровка. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в СУ СКР по региону.

ЧП случилось накануне, 6 февраля. Мальчик пришел домой с прогулки и рассказал, что на него напала собака. Школьника с ранами лица доставили в травмпункт. Отец ребенка написал заявление в полицию.

«С учетом обстоятельств произошедшего материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета РФ по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, следственные органы начали доследственную проверку после информации СМИ о нападении бродячих собак на 8-летнего мальчика в СНТ «Садовод-любитель № 1».

Три года в стране реализуется закон «Об обращении с животными». Информагентство «Первое областное» попыталось узнать, стало ли в Челябинской области меньше бродячих собак за время его действия. Оказалось, что никто не может ни посчитать, ни проанализировать результативность закона: собак чипируют, строят приюты, выделяют деньги, но южноуральцы продолжают жаловаться на угрожающие своры.



В январе 2022 года жертвами бродячих собак стали двое маленьких детей в Тверской области и Забайкальском крае. Журналист Первого областного информагентства, много лет общавшийся именно с безнадзорными псами, считает ущербным действующий закон об ответственном обращении с животными. Выход из ситуации — лишь в совмещении гуманных и радикальных методов.