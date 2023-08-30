В магнитогорском парке «Притяжение» за два месяца построили спортивный кластер

Он включает в себя 26 площадок, а также тренажерный комплекс и трассы для дрифта и картинга

В южной части парка «Притяжение» в Магнитогорске появился спортивный кластер, на строительство которого понадобилось два месяца. Он располагает 26 площадками с пунктами проката и раздевалками, а также тренажерным комплексом для силовых тренировок и небольшими трассами для дрифта и картинга, сообщают в пресс-службе ММК.

Как отметил руководитель направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько, занимая относительно небольшую площадь, 5 га, объект вмещает площадки как для индивидуальных, так и для командных видов спорта.

«Есть современные, еще только входящие в моду виды спорта, как панна-футбол, текбол. И есть традиционные площадки — волейбол, футбол, стритбаскет. Предусмотрена территория для различных мероприятий, в том числе для восточных практик. Представлена у нас вся линейка тренажеров — паркур, воркаут, силовые единоборства — октагон, ринг, различные фитнес-капсулы, тренажеры, беговая дорожка на 200 м, разминочные зоны. В кластере есть зона для стрельбы из лука и специальная площадка для дрессуры собак», — добавляет Максим Ясько.

Также на территории спортивного кластера начал свою работу дрифт-трайк-клуб. Любителей экстрима здесь ждут непростая трасса со множеством крутых поворотов и непривычного вида дрифт-трайки. Спортивный кластер и площадка для дрифта и картинга будут открыты для всех желающих в том числе и в зимнее время года.