В Магнитогорске откроют уличный каток при плюсовой температуре

В парке «Притяжение» используют уникальную технологию заливки льда

Завтра, 4 ноября, в магнитогорском парке «Притяжение» состоится открытие нового уличного катка. Его зальют по современной технологии, позволяющей это делать в плюсовую температуру, до наступления морозов. Всех желающих ждут бесплатные массовые катания, фаер-шоу, дискотека на льду, а также розыгрыши подарков и призов, сообщают организаторы мероприятия.

Уличный каток в магнитогорском парке «Притяжение» откроется уже завтра, 4 ноября. Даже несмотря на ожидаемую плюсовую температуру. Наращивать лед здесь начали еще в октябре благодаря современной технологии, которая позволяет заливать каток до наступления морозов.

Руководители парка «Притяжение» приглашают всех желающих в день открытия катка на бесплатные сеансы массового катания. И обещают гостям большую праздничную программу с дискотекой.

«С 14 до 16 часов на территории катка пройдут выступления фигуристов, конкурсы и состязания, в которых можно выиграть призы и подарки. А с 19 до 21 часа состоятся танцы на льду в стиле диско и фаер-шоу», — говорится на сайте парка «Притяжение».

Кроме того, стал известен и график работы катка в зимнем сезоне. В будние дни каток будет открыт с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.