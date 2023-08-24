Магнитогорский парк «Притяжение» вошел в число победителей премии «Герои городов»

Курорт занял первое место в номинации «Культура и отдых: досуг»

Магнитогорский парк «Притяжение» занял первое место в номинации «Культура и отдых: досуг» бизнес-премии «Герои городов». Награждение прошло в рамках Московского урбанистического форума, говорится в группе курорта «Притяжение» в соцсети.

«22 августа в Москве прошло награждение победителей форума. Всего был определен 21 победитель: 16 победителей в основных номинациях, 1 лучший бизнес-проект и 4 лучших города. ВЭБ.PФ вручало бизнес-премии „Герои Городов“ за лучшие проекты, которые улучшают качество жизни людей в городах», — сообщается в группе.

Проект «Притяжение» в Магнитогорске реализуется с 2019 года. Этим летом открыли вторую очередь парка «Притяжение». В церемонии приняли участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент ПАО «ММК» Виктор Рашников. Современный городской курорт оценил и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Курорт включает в себя пешеходные, беговые и велодорожки, различные зеленые насаждения, тематический цветочный сад, роллер-парк, светомузыкальный фонтан и многое другое. Полностью проект планируют реализовать до 2025 года, но с дальнейшей перспективой развития.