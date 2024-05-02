В Магнитогорске запустили светомузыкальный фонтан

По вечерам для посетителей парка «Притяжение» устраивают шоу

В парке «Притяжение» в Магнитогорске открыли светомузыкальный фонтан. Ежедневно, кроме понедельника, жителей и гостей города ждут представления. График опубликовала пресс-служба парка.

Микс музыки, воды, ритма и лазерного шоу будут проводить шесть вечеров в неделю: в будни с 20:30 до 21:30, в пятницу и субботу с 20:30 до 21:30 — вечерняя динамика и с 21:30 — светомузыкальное шоу. Вне графика светомузыкальное шоу состоится 9 мая, в День Победы.

Светомузыкальный фонтан в Магнитогорске является первым подобным объектом в Челябинской области. Он открыт в День металлурга в июле 2022 года. Его площадь — 484 квадратных метра. Из-под земли бьют 346 струй, и почти каждая отдельно подсвечивается прожекторами. Современная аудиосистема обеспечивает звуковое сопровождение. Струи могут стать большим водным экраном, на который будут транслировать видео и лазерные шоу.

В июле этого года, тоже в День металлурга, на территории «Притяжения» заработает каскадный светомузыкальный фонтан площадью 3,7 тысячи квадратных метров. Высота основной струи будет достигать 30 метров. На водном экране посетители парка смогут увидеть шоу с имитацией расплавленного металла. Объект разместится между центральной и северной входными группами.