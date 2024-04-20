В магнитогорском парке «Притяжение» строят один из крупнейших в России фонтанов

Он заработает ко Дню металлурга

В Магнитогорске на территории городского курорта «Притяжение» уже этим летом заработает каскадный светомузыкальный фонтан, площадь которого составит 3,7 тысячи квадратных метров. Как сообщили на странице курорта в соцсети «ВКонтакте», его запуск запланирован ко Дню металлурга, который в этом году отметят 21 июля.

«По обе стороны от фонтана появятся удобные места для зрителей, оформленные в виде амфитеатра. Здесь присутствующие смогут насладиться ярким зрелищным действом, символизирующим рождение металла»,— рассказали в пресс-службе курорта.

Кроме того, параллельно в парке строят трехэтажный арт-квартал, открытие которого также запланировано ко Дню металлурга. Он предназначен под ресторан и магазин собственной сувенирной продукции.